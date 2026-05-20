Aseguran Auto Presuntamente Usado para Sustraer a Blanca Adriana de Clínica de Belleza en Puebla

Familiares y amigos de Blanca Adriana Vázquez Montiel emprendieron su búsqueda este miércoles 20 de mayo en Puebla capital, después que desapareció tras ingresar a una clínica de belleza ubicada en Calzada Zavaleta el pasado lunes.

Los afectados comenzaron desde primera hora de este día a recorrer las calles cerca de la clínica denominada Detox de la colonia Santa Cruz Buenavista, para buscar indicios que pudieran ayudar a dar con su paradero.

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Se informó que el auto tipo Mini Cooper en el que se la llevaron fue ubicado en el fraccionamiento El Pilar en Santiago Momoxpan. Al interior del vehículo no había rastros de Blanca Adriana Vázquez Montiel, por lo que las autoridades continúan las investigaciones.

El vehículo fue localizado vacío cerca de la clínica. Foto: FGE Puebla

Además, la familia indica que la presunta responsable de la desaparición es Diana Palafox, mujer que presuntamente le haría el tratamiento médico y cuya cédula profesional es falsa.

Del paradero de Blanca Adriana no se sabe nada al momento; la mujer tiene 37 años de edad y es originaria de Huauchinango, pero desde hace tiempo radica en la ciudad de Puebla.

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Con información de N+

JAPR