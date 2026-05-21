Liberan a Omar Chávez, Hijo del Exboxeador Julio César Chávez, Tras ser Detenido en Culiacán

Este jueves 21 de mayo 2026, fue liberado Omar Chávez Carrasco luego de que ayer por la mañana fuera detenido en Culiacán, Sinaloa, según el Registro Nacional de Detenciones.

Hoy, de acuerdo con fuentes de Seguridad de Sinaloa confirmaron a N+, la liberación del hijo de Julio César Chávez. Aunque las autoridades no informaron el motivo de la detención, de acuerdo con reportes, se habría tratado de un hecho de violencia doméstica, sin que hasta el momento se haya confirmado.

Según medios locales, un juez le concedió la suspensión condicional del proceso por el delito de violencia familiar.

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El Registro Nacional de Detenciones reporta que Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido este miércoles, 20 de mayo 2026, a las 8:53 horas, en Culiacán. Su detención la realizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, y trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Después de un año de pesadillas: Omar reacciona en redes

Tras su liberación, Omar Chávez publicó una historia en sus redes sociales donde se le ve en un auto y dice:

"Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto"

En una historia previa publicó un post con el mensaje: "Porque te preocupas tanto, si el que te cuida, nunca duerme. Salmo 121:3".

VIDEO: Detienen Omar Chavez Hijo Julio Cesar Chavez Culiacan Penal Aguaruto

¿Quién es Omar Alonso Chávez Carrasco?

Omar Chávez es hijo de la leyenda del box y campeón mundial en tres divisiones Julio César Chávez.

Nació en Culiacán, Sinaloa el 28 de febrero de 1990

Es boxeador en las divisiones superwelter y mediano.

Lo apodan el “Businessman”



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