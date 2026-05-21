Detención Omar Chávez en Sinaloa: ¿Quiénes Son los Hijos de Julio César Chávez?

La dinastía de Julio César Chávez, el mejor boxeador en la historia de México, volvió a ser el foco de atención este miércoles 20 de mayo, luego del arresto de uno de sus hijos en Culiacán, Sinaloa: Omar Chávez Carrasco, "The Businessman".

Al momento, se desconocen las causas del arresto, pero se sabe que el hijo del "Gran Campeón" fue ingresado en el penal de Aguaruto. Agentes de la Policía Estatal realizaron la detención esta mañana en inmediaciones de los juzgados y el Servicio Médico Forense.

El "César del boxeo" no se ha posicionado sobre este caso ni ha confirmado por qué delitos indagan a su hijo. La familia tampoco ha emitido ningún comunicado.

"The Businessman" es el segundo de los hijos de Julio César Chávez que enfrenta la justicia. Pues Julio César Chávez Carrasco, "El Junior", fue arrestado en Los Ángeles, California, a mediados del año pasado, luego de vencerse su visa de turista.

Noticia relacionada: ¿Quién es Omar Chávez Carrasco, Hijo del Exboxeador Julio César Chávez, Detenido en Sinaloa?

Sin embargo, Chávez Jr. fue acusado de nexos con "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa y se le deportó a México, donde lo detuvieron e ingresaron a una cárcel en Sonora. Actualmente enfrenta su proceso en libertad.

¿Quiénes son los hijos de Julio César Chávez y a qué se dedican?

Julio César Chávez tiene cinco hijos reconocidos públicamente, provenientes de distintas relaciones. El "Gran campeón mexicano" ha reconocido que terminó por separarse por problemas de adicciones y en varias ocasiones fue infiel.

Tres de sus vástagos nacieron de su primer matrimonio con Amalia Carrasco: Julio César Jr., Omar y Cristian Chávez Carrasco. Nicole Chávez nació de su relación y posterior matrimonio con Myriam Escobar. Mientras que Elizabeth "Ely" Chávez fue reconocida públicamente en 2023 como hija fuera de matrimonio.

Video: Detienen Omar Chavez Hijo Julio Cesar Chavez Culiacan Penal Aguaruto.

Aunque dos de sus hijos intentaron continuar el legado boxístico del "Gran campeón mexicano", la dinastía ha estado marcada por trayectorias muy distintas.

Chávez Junior

Julio César Chávez Jr., de 40 años, nació el 16 de febrero de 1986 y es el primogénito de la familia. Siguió los pasos de su padre y su mayor éxito fue el campeonato mundial de peso medio del CMB en 2011, cuando venció a Sebastian Zbik por decisión mayoritaria. Defendió el título en tres ocasiones.

Está casado con Frida Muñoz. Es dueño de la empresa Pro Eventos JC Jr., S.A. de C.V. (dedicada a promoción de eventos deportivos y artísticos desde 2012) y registra marcas personales como "Julio César Chávez", "La Leyenda Continúa" y "JC Chávez Jr." para ropa, calzado y accesorios deportivos.

Noticia relacionada: Julio César Chávez Jr. Asegura que Quiere Seguir Boxeando y Siendo Buen Ejemplo

Su carrera ha estado rodeada de problemas de adicciones, escándalos y conflictos legales. Fue detenido en Los Ángeles a mediados de 2025. Se le deportó a su país y permaneció unos días en el penal de Hermosillo, pero logró seguir su proceso en libertad. Está acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Se ha reportado que intenta retomar su carrera y se mantiene alejado de las adicciones.

"The Businessman"

Omar Alonso Chávez Carrasco nació el 4 de enero de 1990 en Culiacán. También se dedicó al boxeo profesional y fue conocido con los apodos de "The Businessman" y "Terremoto". Sin embargo, nunca alcanzó títulos mundiales. Obtuvo los cinturones Juvenil Welter WBC y NABO Superwelter, y disputó el título Internacional WBC supermediano.

Entre los episodios más conocidos de su trayectoria destacan su rivalidad con Ramón "Inocente" Álvarez, así como combates ante Misael Rodríguez, Jorge Páez Jr., Michel "Matador" Zavala y José Miguel Torres.

Se sabe que tuvo problemas personales relacionados con apuestas. El caso más escandaloso a sus 36 años es su detención en Culiacán.

El profesionista

Cristian Chávez Carrasco, nacido en 1994, es el hijo más discreto de la familia. El joven se mantuvo alejado del boxeo como de las polémicas. A diferencia de sus hermanos mayores, optó por enfocarse en los estudios.

Noticia relacionada: Julio César ‘C’ Regresó a Entrenar Box y se Reencontró con Su Padre

En junio de 2021 se graduó en Negocios Internacionales en la City University of Seattle, una institución privada en Estados Unidos. Se le considera el más reservado y estable de la dinastía Chávez a sus 32 años.

Nicole en televisión

Nicole Chávez Escobar, nacida el 4 de noviembre de 1998, es la única hija del matrimonio entre Julio César Chávez y Myriam Escobar.

Desde pequeña se inclinó por el espectáculo y la televisión. Participó en programas como "Pequeños Gigantes" y "Bailando por un sueño". Posteriormente desarrolló una carrera en actuación, baile y modelaje.

Debutó como actriz en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" en 2021 interpretando a Camila. Participó en "La Casa de los Famosos" en 2023 y se convirtió en la tercera eliminada del reality show. Igual ha colaborado en otras producciones. Tiene 27 años.

La menos conocida

Elizabeth "Ely" Chávez es la hija menos conocida de Julio César Chávez y nació fuera de matrimonio. Su existencia fue reconocida públicamente por el exboxeador en 2023.

A diferencia de sus medios hermanos, mantiene un perfil completamente privado y prácticamente no existen datos públicos sobre su vida personal o profesional.

"El gran campeón mexicano" ha bromeado con que "se dice" que tiene "tres o cuatro" hijos "regados" más. Al momento no existe un reconocimiento oficial de ellos.

Historias recomendadas:

ASJ