Camión de Pasajeros Provoca Carambola y Choca contra Gasolinera en Periférico, CDMX; Hay Heridos

Un fuerte accidente se registró cuando un camión de pasajeros chocó contra una gasolinera ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, de la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; así ocurrió el percance.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando la unidad circulaba sobre la Calle 10 y Periférico, cuando perdió el control.

"Informo que atendemos un choque de un autobús en una gasolinera en la Colonia San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón", reportó el Jefe Vulcano Cova.

¿Cómo chocó el camión contra la gasolinera en San Pedro de los Pinos?

Los testigos refirieron que debido a la velocidad con la que circulaba, golpeó a varios vehículos a su paso. Incluso, uno de ellos de color gris, quedó como "acordeón", ya que la parte trasera de la carrocería quedó aplastada por completo.

Sin embargo, los autos afectados no fueron suficiente para detener su marcha y finalmente terminó por incrustarse en la bomba de la gasolina en una estación de Pemex. Lo anterior, causó alarma entre los trabajadores y las personas que se encontraban alrededor, ya que temían una fuga de combustible.

"Se descarta fuga de combustible", confirmó el jefe de Bomberos.

En tanto, se informó que se brindó atención médica a al menos 13 personas, no obstante, solo cuatro de ellas resultaron con lesiones de consideración, las cuales fueron canalizadas para recibir los primeros auxilios. Se desconoce si su condición es de gravedad.

El conductor del camión de pasajeros que chocó contra la gasolinera, refirió que el accidente ocurrió porque se quedó sin frenos y no pudo controlar la unidad. Las autoridades lo mantienen asegurado para el deslinde de responsabilidades. La zona permanece con cierres vehiculares por las labores de unidades de emergencia.

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EPP