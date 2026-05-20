Mueren 3 Personas por Sustancia Desconocida en Nuevo México; Aíslan a 18 Socorristas: ¿Qué Pasó?
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Las autoridades de Nuevo México están en alerta debido a la muerte de tres personas y la puesta en cuarentena de 18 socorristas luego de la exposición a una sustancia desconocida
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La Policía Estatal de Nuevo México, confirmó la muerte de tres personas y la cuarentena de al menos 18 socorristas, luego de estar en contacto con una sustancia no identificada, hasta el momento, después de acudir a una vivienda por una sobredosis de drogas.
Las autoridades señalaron que tres de las cuatro personas halladas inconscientes dentro de la casa fallecieron. En tanto, la cuarta víctima mortal recibía tratamiento en un hospital de Albuquerque.
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El agente Wilson Silver, de la Policía Estatal, señaló que durante la respuesta a la emergencia 18 personas de los servicios de emergencia, estuvieron expuestos a la sustancia. Luego de eso, presentaron diversos síntomas, entre ellos náuseas y mareos.
Por está razón, todas las personas que presentaron molestias, fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde permanecen bajo observación. Sin embargo, dos de ellos se encuentran en estado grave.
¿Qué se sabe de la sustancia “misteriosa” en Nuevo México?
Las autoridades indicaron que equipos de rescate especializados en manejo de sustancias peligrosas laboraban en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, para identificar la sustancia involucrada.
"En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que sea transportada por el aire", dijo Silver.
En tanto, el alcalde de Mountainair, Peter Nieto, dijo que todos los indicios apuntaban a narcóticos como un posible factor. Además, señaló que no había amenaza para el público y que se había establecido un perímetro alrededor de la vivienda.
Sin embargo, residentes recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.
Con información de AP
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EPP