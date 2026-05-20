Arrestan a Tres Mexicanos en Nigeria Durante Desmantelamiento de Narcolaboratorio

La agencia antidrogas de Nigeria informó que desmanteló el laboratorio clandestino de metanfetamina más grande descubierto hasta ahora en el país, durante un operativo en una zona rural del estado de Ogun. En total fueron arrestadas nueve personas; entre ellas, hay tres ciudadanos mexicanos "expertos" en la elaboración de la droga.

De acuerdo con las autoridades, esta operación fue ejecutada por operativas de élite de la Unidad de Operaciones Especiales (SOU) de la Agencia. Asimismo, indicó que este narcolaboratorio estaba oculto en un bosque remoto en la zona de Ijebu, en el estado de Ogun.

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“La Agencia Nacional para el Control de la Ley de Drogas (NDLEA) ha asestado otro golpe devastador al crimen organizado transnacional al desmantelar por completo un sindicato de producción de metanfetamina nigeriano-mexicano altamente sofisticado y multimillonario”, confirmó.

También señaló que este operativo en Nigeria representa uno de los mayores golpes, ya que entre las personas detenidas se encuentra el capo del cártel, tres expertos técnicos mexicanos y otros seis colaboradores locales destacados.

¿Cómo fue el desmantelamiento del narcolaboratorio en Nigeria?

El presidente y director ejecutivo de la NDLEA, Mohamed Buba Marwa, dijo que estas acciones se llevaron a cabo luego de meses de una búsqueda minuciosa y creíble de inteligencia. Los operativos de una Unidad de Operaciones Especiales de la Agencia lanzaron tanques bien coordinados en los estados de Ogun y Lagos, en un lapso de 48 horas la semana pasada.

"Esta cadena no solo traficaba con drogas; estaban fabricando activamente cantidades industriales de sustancias ilícitas altamente letales justo en nuestro territorio, amenazando la seguridad nacional y la salud pública de Nigeria”, puntualizó.

Las autoridades nigerianas indicaron que el operativo tenía como objetivo principal una granja ubicada en el bosque de Adidegba. Debido a que el inmueble era usada como un “enorme y peligroso” laboratorio clandestino de metanfetamina por la Organización de Tráfico de Drogas Inocentes (DTO) de Anochili.

"En la granja del bosque de Ijebu, nuestros operativos tomaron el laboratorio clandestino en el estado de Ogun, asegurando el perímetro y tomando a los sospechosos completamente desprevenidos”, relató.

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¿Quiénes son los tres mexicanos detenidos en narcolaboratorio de Nigeria?

Durante la presentación de los detalles del operativo contra el narcolaboratorio, Mohamed Buba Marwa, destacó la “importación de experiencia técnica” de los mexicanos en el cártel local.

“Entre los detenidos hay tres ciudadanos mexicanos traídos al país específicamente para cocinar esta sustancia mortal

Las personas arrestadas por el laboratorio de fabricación de drogas en Nigeria son:

Nwankwo Sunday Christian, 41 años de edad

Igwe Abuchi Remijus, 42 años de edad

Ifeanyichukwu Chibuike Joshua, 23 años de edad

Egwuonwu Uchenna Victor, 38 años de edad

Martínez Félix Nemecto, 46 años de edad

Jesús López Valles, 40 años de edad

Torrero Juan Carlos, 51 años de edad

​"Un registro meticuloso de sus instalaciones permitió recuperar los pasaportes internacionales y teléfonos móviles de los tres cocineros mexicanos arrestados, vinculándolo directamente con la importación y gestión de los criminales extranjeros”, señalaron.

Además, las operaciones de seguimiento dieron como resultado que el lunes 18 de mayo de 2026, en otra propiedad del barón en House 70, detuvieron a otro miembro clave del sindicato, Kingsley Orike Omonughwa, de 44 años.

Durante el desmantelamiento del narcolaboratorio en Nigeria, se decomisaron más de 2,4 toneladas de materiales químicos, incluyendo metanfetamina altamente tóxica, volátil y cristalizada, valoradas en más de 362 millones de dólares en el mercado internacional.

También recuperados del cártel se encuentran: un vehículo Toyota Tacoma utilizado para operaciones en el laboratorio clandestino de metanfetamina y un Toyota Highlander incautado en la residencia del capo.

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