Motociclista Dispara al Aire Frente a Instalaciones de FGR en Reforma; SSC CDMX Ya Investiga

Un video que captó el momento exacto en que un motociclista disparó al aire frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, ha generado diversas opiniones en redes sociales; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la colonia Guerrero, justo frente al inmueble que corresponde a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

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En las imágenes grabadas por el tripulante de otra motocicleta, se observa el instante en el que el biker circula sobre la avenida Paseo de la Reforma y de pronto toma el liderato en la rodada. Una mujer que viaja en la parte trasera del vehículo se percata de que está a punto de echar balazos y se hace a un lado.

Cuando consigue una buena distancia de sus compañeros bikers, el sujeto saca un arma semiautomática y posteriormente realiza al menos tres detonaciones. Un grito como de “apache” se escucha después de los balazos.

¿Qué pasó con el motociclista que lanzó balazos frente a la FGR?

En la zona donde se llevaron a cabo los disparos al aire, también se encuentra la Glorieta de Violeta, donde en ese momento se realizaba una protesta. Las personas que permanecían en el camellón junto a sus mantas observaron confundidas la escena; incluso algunos intentaron ponerse a salvo.

El motociclista que realizó varios tiros al aire aceleró y se perdió entre los automovilistas que circulaban en la vía principal de la CDMX.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que personal de la institución ya realiza las investigaciones correspondientes, por un reporte de detonaciones y disturbios que ocurrió el 19 de mayo de 2026.

"Además, con apoyo de las cámaras de videovigilancia, se busca la unidad y a los probables responsables que portaban un arma de fuego de fabricación casera", puntualizó.

Lo anterior, porque en México la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es muy estricta con el uso y portación de armas de fuego.

Un motociclista disparó al aire al circular sobre Paseo de la Reforma, frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/ykl2kcsEws — N+ FORO (@nmasforo) May 20, 2026

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