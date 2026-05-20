Captan a Policías de la Fiscalía de Chiapas Torturar a un Hombre Detenido; Investigan el Caso

Un video que muestra a varios elementos de la Fiscalía de Chiapas agredieron a personas detenidas, es investigado por presunto abuso de autoridad; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez. Las grabaciones se volvieron virales, debido a que en las imágenes se observa el momento en el que las personas sospechosas son golpeadas e incluso les colocan bolsas de plástico en la cabeza, mientras permanecen atados de manos.

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Se trata de dos grabaciones, en una de ellas la víctima permanece sentada en un sofá color negro, mientras tiene el rostro oculto con una bolsa color negro. A su alrededor hay varios agentes, algunos de ellos encapuchados.

Mientras agreden al hombre detenido se escuchan varias risas y comentarios relacionados con el “siguiente turno”. En tanto, en la segunda grabación se observa una víctima distinta.

En ese video se observa que la agresión ocurre en lo que parece ser un gimnasio. La persona permanece sentada en un banco plegable. Su cara está cubierta por un plástico el cual es sostenido por uno de los agentes, quien lo interroga al mismo tiempo.

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¿Quiénes son los agentes de la Fiscalía Chiapas y qué pasará con ellos?

El los videos que captaron la tortura por parte de agentes de seguridad hacía detenidos, hay varios implicados que aparecen con capucha para cuidar su identidad.

De acuerdo con medios locales, una de las personas que supuestamente aparece agrediendo a los detenidos, sería un comandante regional de la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Tras lo ocurrido, las autoridades estatales se pronunciaron al respecto. El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, quien aseguró que ya se inició una carpeta de investigación por estos hechos.

“Derivado de un video que circula en redes sociales donde se aprecia a un grupo de elementos de seguridad cometiendo actos de abuso de autoridad en agravio de una persona del sexo masculino, he ordenado de manera inmediata el inicio de una carpeta de investigación”, confirmó.

Asimismo, explicó que ya se designó a un grupo especial del Ministerio Público para liderar la investigación y que “este lamentable hecho sea esclarecido”.

“En las próximas horas estaré informando sobre los avances de esta investigación”, adelantó.

En tanto, el gobernador, Eduardo Ramírez, aseguró que ha pedido a la Fiscalía que se actúe de manera inmediata contra las personas responsables.



“En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen”, afirmó.

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EPP