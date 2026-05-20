Detienen a 10 Servidores Públicos por Tortura Difundida en un Video en Chiapas.

Autoridades de Chiapas detuvieron a 10 servidores públicos, entre policías, agentes ministeriales y un mando, por su presunta participación en el delito de tortura, cuyo registro quedó en un video que se viralizó en las últimas horas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de la entidad, informó que los nueve hombres y la mujer fueron presentados ante el Ministerio Público. Enfatizó que fueron arrestados luego de que se diera a conocer el clip en redes sociales.

Los detenidos son un subdirector, tres agentes de ministerio público, un secretario, y cinco elementos policiacos.

El funcionario precisó que la tortura al hombre fue durante un operativo contra el robo de vehículo,el cual fue ejecutado en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez el pasado 14 de marzo.

"Quiero dejar claro al pueblo de Chiapas que no habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva cometida por servidores públicos, sin importar la institución a la que pertenezcan", afirmó.

"Estamos actuando con firmeza y quienes cometieron el delito de tortura enfrentarán la justicia", añadió.

Durante la tarde de este miércoles, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó los hechos y llamó a la Fiscalía a que realizara las indagatorias pertinentes.

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ASJ