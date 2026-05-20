Ursula Von der Leyen Llega a México: ¿UE se Acerca para Reducir Dependencia de EUA? Agenda

Llegó a México Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026.

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📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) dio la bienvenida a México a la presidenta de la Comisión Europea (@EU_Commission), Ursula von der Leyen (@vonderleyen), y al presidente del Consejo Europeo (@EUCouncil), António Costa (@eucopresident), quienes realizan una visita de… pic.twitter.com/2W7bBIU1Cj — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 21, 2026

La política europea arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para iniciar una visita oficial en el país, en la que se prevé se reúna el viernes con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El canciller Roberto Velasco dio la bienvenida a la presidenta de la Comisión Europea en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México.

¿Qué acuerdo firmará Ursula von der Leyen con Sheinbaum?

Se tiene previsto que Ursula von der Leyen firme en Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea (UE), en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea.

Cooperación política en la escena global

🛬 Touchdown in Mexico



One of Europe’s closest partners in Latin America.



Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.



Expanding our political cooperation on the global scene



Championing human rights, gender equality & tackling climate change.



And boosting trade &… pic.twitter.com/6dpONdG3bX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2026

Previamente Ursula Von der Leyen compartió en sus redes sociales una imagen del aterrizaje en la CDMX con el siguiente mensaje:

"Aterrizaje en México, uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Con ganas de firmar nuestros nuevos acuerdos”.

En el mismo mensaje afirmó “ampliando nuestra cooperación política en la escena global, defendiendo los derechos humanos, la igualdad de género y abordando el cambio climático. Y potenciando el comercio e inversión como nunca antes".

Agenda de Ursula Von der Leyen en México

Jueves 21 de mayo

Este jueves 21, los líderes de la Unión Europea tendrán una agenda de trabajo que incluye reuniones diplomáticas, encuentros con funcionarios del Gobierno Federal, legisladores, empresarios, representantes de organizaciones civiles y visitas a espacios históricos y culturales.

Viernes 22

El viernes 22 serán recibidos por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional. Ahí sostendrán una reunión acompañados por sus respectivas comitivas.

Más tarde habrá un encuentro con el sector empresarial y se llevará a cabo la firma del Acuerdo Global Modernizado, que suscribirán la jefa del Ejecutivo Federal y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Como parte de esta Cumbre, se firmarán también el Acuerdo Comercial Interino y el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de la declaración conjunta.

¿México y la UE se acercan para reducir dependencia de EUA?

La Unión Europea (UE) y México celebran este viernes en Ciudad de México su primera cumbre bilateral en más de una década con la expectativa de profundizar su relación comercial, diversificar exportaciones y reforzar sus lazos políticos en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibirá este viernes en Ciudad de México a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la primera cumbre bilateral en más de una década.

"Estamos abriendo otros horizontes, porque tenemos que proteger también nuestra economía", destacó Sheinbaum en conferencia de prensa diaria.

La meta oficial es elevar en 50% las exportaciones mexicanas a la UE para 2030, de 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones, mediante 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento.

Para México, el acuerdo representa una oportunidad para que empresas y agricultores, incluidas pequeñas y medianas empresas, entren de forma preferencial y prácticamente sin aranceles a los 27 países de la Unión Europea.

La Secretaría de Economía de México sostiene que el Acuerdo Comercial Interino permitirá un mayor impulso a las exportaciones agropecuarias, en especial de productos como plátano, miel, azúcar, piloncillo, espárragos, tomates en conserva y limón.

El campo y el sector agroindustrial mexicanos aparecen como uno de los principales beneficiarios, junto con productos con identidad regional como el Café Chiapas, el Chile Habanero de Yucatán, la Cajeta de Celaya, el Mango Ataulfo del Soconusco y la Vainilla de Papantla, que tendrán protección legal en la UE ante imitaciones.

El acuerdo también incorpora normas de comercio digital, facilitación aduanera, trámites electrónicos, contratos digitales y mecanismos de solución de disputas comerciales, con el fin de reducir costos logísticos, tiempos de despacho y papeleo para exportadores mexicanos.

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Con información de N+

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