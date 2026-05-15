António Costa y Ursula von der Leyen Viajarán a México para Cumbre

António Costa, presidente del Consejo Europeo, viajará a Guatemala la próxima semana, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica.

En un comunicado el Consejo indicó:

"Las visitas reflejan el objetivo de la UE, así como la prioridad política del presidente Costa, de construir relaciones más sólidas en todo el mundo en un entorno internacional cambiante"

Costa iniciará el viaje el 20 de mayo en Ciudad de Guatemala, donde se reunirá con el presidente, Bernardo Arévalo, en una visita que "reafirmará el compromiso de larga data de la UE con la democracia y los derechos humanos en Guatemala, así como su implicación continuada como socio comercial fiable y socio de cooperación de confianza".

Cumbre entre la UE y México

Posteriormente, el presidente del Consejo Europeo viajará junto con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a Ciudad de México, donde representarán a la UE en la cumbre bilateral.

Ese foro reflejará "el renovado impulso de las relaciones entre la UE y México" con la firma del Acuerdo Global Modernizado UE-México y del Acuerdo Interino sobre Comercio.

En un comunicado Costa afirmó:

"Abrimos un nuevo capítulo en nuestra asociación, que abarca el comercio y las inversiones, la acción climática, el desarrollo sostenible y la lucha contra la delincuencia organizada"

Los acuerdos reemplazan al marco actual establecido en 2000 y reflejan la evolución de las relaciones entre ambas naciones hacia una asociación estratégica integral.

La institución europea señaló que buscan "reforzar el diálogo político, profundizar la cooperación e impulsar el comercio y la inversión sostenibles entre la UE y México".

"En un momento de creciente inestabilidad global y volatilidad geopolítica, la cumbre también será una oportunidad para avanzar en la cooperación sobre prioridades conjuntas y desafíos comunes, así como para debatir los últimos acontecimientos geopolíticos", agregó.

Senado

El 21 de mayo, un día antes de la cumbre Costa pronunciará un discurso ante el Senado, convirtiéndose en el primer representante de las instituciones de la Unión Europea invitado a dirigirse a la Cámara Alta.

La cumbre UE-México comenzará el viernes 22 de mayo de 2026 a las a las 10:30 horas y seguirá una ceremonia de firma y una rueda de prensa.

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Con información de EFE

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