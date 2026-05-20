Termina Reunión Campesinos y Transportistas en Segob; Dan Ultimátum: "Tiene que ser Hoy o Mañana

Este 20 de mayo 2026, transportistas de la Asociación Nacional Transportistas (ANTAC) y campesinos de distintos estados del país realizan una megamarcha en la Ciudad de México, por lo que desde la mañana se registra caos vial en las vialidades más importantes.

En este LIVEBLOG te informamos minuto a minuto las afectaciones por la Megamarcha de la ANTAC.

Casi a las 14:00 horas, una comitiva de transportistas y campesinos ingresó a la secretaría de Gobernación para dialogar con las autoridades y plantear sus demandas, entre las que destacan mayor seguridad en carreteras. Entre las personas que ingresaron son: Baltazar Valdez por parte de productores del campo.

En tanto, otro grupo de manifestantes se encuentra afuera de Segob, cerca de Bucareli en la colonia Juárez, por lo que la vialidad se encuentra cerrada a la circulación. Los campesinos y transportistas advierten que si no tienen una respuesta favorable a sus demandas, no se moverán.

Termina reunión

Tras casi 4 horas, a las 18:00 horas terminó la reunión en donde estuvo el subsecretario de Gobernación César Yáñez. A su salida, Baltazar Valdez por parte de productores del campo, dijo que la necesidad básica es "plantear la necesidad de reunirnos con los titulares o subsecretarios de las diferentes dependencias para efectos de empezar a resolver".

Ante esto, apuntó que esperarán el resto de la tarde para que les den la hora del encuentro con la nueva secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, así como con otros secretarios, cuyos nombres se entregó a Segob, entre los que destacan: Economía, Conagua, CFE, Secretaría de Agricultura (SADER).

"Tiene que ser hoy o mañana"

Advirtió que si no hay una solución "la misma comunidad, los mismos campesinos optaremos por otras acciones de más presión, como el Mundial".

VIDEO: Ingresa Comisión de Campesinos y Transportistas a Segob para Mantener Mesa de Diálogo

¿Qué piden los transportistas de la ANTAC y campesinos?

Seguridad en carreteras ante los asaltos y la violencia que sufren los operadores.

Justicia y apoyo a familias de los choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo integral para viudas y huérfanos.

Precios de garantía para productos agrícolas y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Derechos hídricos

Revisar o derogar la Ley de Aguas Nacionales para evitar afectaciones a la producción del campo.

Salud y educación

Acceso a medicamentos y un trato laboral justo para el personal de salud y maestros.

¿Habrá megamarcha mañana 21 de mayo en CDMX?

Los transportistas de la ANTAC y los campesinos que se encuentran afuera de Segob, advierten que de romperse el diálogo radicalizarán sus acciones y amagan con intensificar las manifestaciones en la CDMX y carreteras del país.

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