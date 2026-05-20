La gran movilización nacional de transportistas y campesinos de este miércoles 20 de mayo de 2026 generó afectaciones viales en la Ciudad de México. Los transportistas advierten que si no tienen respuesta de las autoridades continuarán sus protestas.

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En estos momentos se realiza una mesa de diálogo entre líderes de campesinos y transportistas en la Secretaría de Gobernación (Segob) para definir si se suspenden definitivamente las acciones o si se activan paros masivos en los días siguientes y durante el Mundial 2026.

Luego de más de seis horas de movilizaciones este 20 de mayo, los manifestantes acordaron retomar las negociaciones con las autoridades. Se mantienen remanentes de tránsito y rezagos viales.

¿Habrá protestas de transportistas el 21 de mayo o días siguientes?

Hasta el momento, se ha dicho que, si no hay un acuerdo con las autoridades, las organizaciones seguirán con sus acciones, pero de llegar a un acuerdo comenzarán a liberar por completo los puntos colapsados en la Ciudad de México y se desactivarán las amenazas de afectaciones viales.

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De romperse el diálogo se ha advertido que radicalizarán sus acciones con bloqueos masivos en autopistas fundamentales como:

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

Protestas escalonadas en aeropuertos como el AICM.

Amenazan con intensificar las manifestaciones durante el Mundial 2026.

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Con información de N+

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