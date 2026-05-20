Este miércoles, 20 de mayo de 2026, se reportó un fatal accidente en el Museo Nacional de Antropología ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un trabajador murió luego de caer de una escalera de aproximadamente 5 metros de altura, en inmediaciones del museo, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, colonia Chapultepec Polanco, en dicha alcaldía.

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El recinto cultural se encuentra acordonado en espera de la llegada de servicios periciales.

¿Qué pasó hoy en el Museo de Antropología?

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron cuando el trabajador se encontraba dándole mantenimiento a los árboles del recinto, cuando este resbaló y cayó.

El Museo Nacional de Antropología se ubica dentro del Bosque de Chapultepec, en la Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, colonia Chapultepec Polanco.

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Con información de N+

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