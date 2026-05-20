¿Habrá Paro Nacional? Transportistas Lanzan Mensaje Importante por Marcha Hoy en CDMX

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, transportistas lanazaron un mensaje importante durante la mega marcha de hoy en la Ciudad de México (CDMX). No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

David Esteves Gamboa, dirigente Nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), informó que dio instrucciones para que se empiecen a cerrar carretas, ante la falta de diálogo con autoridades federales y ante la retención de compañeros.

“He pedido a los compañeros que empiecen a cerrar carreteras, como lo es el estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, y si no hay diálogo, vamos a empezar a cerrar las entradas de aquí de la Ciudad de México”, indicó.

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¿El Mundial está en riesgo?

El líder de la ANTAC también advirtió que a partir de que empiece el Mundial 2026 realzarán movilizaciones y un paro nacional, indicó que podrían ser dos días antes de la fiesta deportiva de la FIFA.

“Esto es un tentempié, dijeran en mi pueblo, para el día 11 que es el Mundial, que yo espero que no sea hasta el día 11 las movilizaciones, sino un día, dos días antes, las tomas de carretera en todo el país”, dijo.

Explicó que están solicitando una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que les cumplan los acuerdos a los que llegaron el pasado mes de noviembre. Indicó que hoy su gremio está acampañando al Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), por una "hermandad de alianza".

“Pues que nos reciba. Yo sé que ella es de buen corazón, a lo mejor por ahí se le ha pasado el recibirnos, ya recibió a los de BTS, unos artistas coreanos, nosotros no vamos a exhibir, nomás queremos que nos cumplan lo que ya ellos se comprometieron el mes de noviembre”, destacó Esteves Gamboa.

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¿Qué piden los transportistas y agricultores?

Los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) exigen a las autoridades:

Seguridad en carreteras.

Medidas efectivas contra los asaltos y la violencia que sufren los operadores.

Justicia y apoyo a familiares.

Se pide justicia penal para los choferes y transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo integral para sus viudas y huérfanos.

Buscan reglas comerciales justas para el sector primario, como el establecimiento de precios de garantía para productos agrícolas y la exclusión de los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Derechos hídricos.

Revisar o derogar la Ley de Aguas Nacionales para evitar afectaciones a la producción del campo.

Salud y educación.

Acceso a medicamentos y un trato laboral justo para el personal de salud y maestros.

Pensiones dignas.

Solicitan aumentos justos para los adultos mayores y pensionados.

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Con información de N+.

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