¿Cómo Prevenir un Ataque de Abejas y qué Hacer Si te Encuentras un Enjambre?

En México, los ataques de abejas representan un riesgo real, especialmente durante la temporada de calor, cuando estos insectos se muestran más activos. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cada año se registran hasta 90 muertes relacionadas con picaduras de abejas.

La mayoría de los casos fatales ocurre por choque anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede agravarse cuando una persona recibe decenas de picaduras en pocos minutos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 12 de mayo en Zacatecas, donde la magistrada Oyuki Ramírez perdió la vida tras proteger a su hijo durante un ataque de abejas.

¿Qué hacer Ante un Enjambre de abejas?

Ante este tipo de emergencias, la Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de picaduras.

Recomendaciones para Evitar Picaduras de Abejas

Usa ropa de colores claros y evita prendas con tonos llamativos.

No utilices perfumes, shampoos o jabones con aromas intensos.

Mantén la ropa y el cuerpo limpios.

Evita acercarte a colmenas o enjambres.

No intentes espantar o aplastar a las abejas con las manos.

Revisa alimentos y bebidas cuando comas al aire libre.

No enciendas velas aromáticas o incienso en espacios abiertos.

Toma precauciones durante las horas más calurosas del día, cuando las abejas son más activas.

Reporta la presencia de enjambres al número de emergencias 911.

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¿Qué Hacer si te Ataca un Enjambre de Abejas?

Si un enjambre comienza a atacar, lo más importante es actuar con rapidez:

Aléjate inmediatamente del lugar.

Corre en línea recta hacia un sitio cerrado, como una casa, automóvil o edificio.

Cubre tu rostro, especialmente ojos, nariz y boca.

No te arrojes al agua, ya que las abejas suelen esperar a que salgas.

Una vez a salvo, retira los aguijones raspando la piel con una tarjeta o con la uña.

Busca atención médica de inmediato si presentas dificultad para respirar, inflamación intensa o mareos.

Aunque las abejas son fundamentales para la polinización y el equilibrio ambiental, pueden representar un peligro cuando se sienten amenazadas. Mantener la calma y seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

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