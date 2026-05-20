Día Mundial De Las Abejas: ¿Por Qué Hay Más Ataques de Abejas en México? Esto Explica la Ciencia

En el último mes se han incrementado los casos de ataques de abejas en el país. Te explicamos a qué se debe este fenómeno y cómo puedes prevenirlo.

En México se registran 90 muertes al año por ataques de abejas, más que de picaduras de alacranes y mordidas de serpientes.

se registran 90 muertes al año por ataques de abejas, más que de picaduras de alacranes y mordidas de serpientes. Nuestro país, uno de los de mayor importancia mundial para la producción de miel, cuenta con casi dos millones de colmenas registradas por apicultores.

por apicultores. Las abejas africanizadas son más susceptibles a los ataques por su actitud defensiva.

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En México mueren 90 personas al año por picaduras de abejas

El pasado 12 de mayo falleció la magistrada Oyuki Ramírez, quien protegió a su hijo durante un ataque de abejas, en Zacatecas. En Nuevo León, un perro falleció y dos personas resultaron con lesiones por el ataque de un enjambre.

En Cuautla, el 19 de mayo, 300 personas fueron evacuadas de una escuela por un ataque de abejas; de estas, más de 100 resultaron con picaduras. Ese mismo día, en Boca del Río, Veracruz, un hombre sufrió una amputación tras sufrir un accidente cuando buscaba librarse de un enjambre. En otro incidente, cuatro personas resultaron con picaduras en Cosoleacaque, en la misma entidad.

En conjunto, estos siniestros parecieran indicar un incremento en los ataques de abejas. No obstante, estos incidentes no necesariamente están fuera de lo común.

En México se registran hasta 90 muertes al año por ataques de abejas. La gran mayoría de estas muertes se deben a un choque anafiláctico, es decir una reacción alérgica grave, que se recrudece cuando las picaduras en una sola persona se cuentan por decenas.

Video: Moviliza Ataque de Abejas en Colonia Madero en Monterrey Nuevo León

Al respecto, el investigador de la UNAM Edgar Enrique Neri Castro ha señalado que el número de fallecimientos que provocan en México las abejas es superior al que provocan las picaduras de alacranes, a pesar de que nuestro país es el que más incidentes con estos arácnidos reporta en el mundo. Cada año se registran 300 mil picaduras de alacranes, aunque existen antídotos de amplia disponibilidad en México y no notas las especies son venenosas.

En el caso de las abejas, buena parte de los ataques ocurren en la temporada de calor, que en gran parte del país coincide con la época de enjambrazón. Durante este periodo se reproducen las abejas y las colmenas se dividen.

Las abejas se dispersan buscando posibles sitios para fundar una nueva colmena. Es en esta circunstancias donde es más factible que ocurra un encuentro desafortunado con humanos.

¿Las abejas africanizadas son responsables de los ataques en México?

Aunque para mucha gente todas sean iguales, en México existen más de 2 mil especies de abejas. A grandes rasgos, las abejas nativas no tienen aguijón y muchas de estas especies son solitarias, aunque son grandes polinizadores.

En cambio, las abejas europeas, introducida en la Colonia, se distinguen por su aguijón. No obstante en los años ochenta llegó la abeja africanizada. Aunque para muchos estas abejas eran más bien un tema de medios sensacionalistas, su daño fue visible.

En Brasil se introdujeron especies de abejas africanas, con la esperanza de aumentar la producción de miel. Estas abejas en cambio, se mezclaron con las europeas y comenzaron con la migración de Sudamérica a Norteamérica.

En gran parte de los países, dañaron de forma significativa a la industria apicultora. México no fue la excepción, aunque las acciones gubernamentales y de los propios apicultores aminoraron el golpe en la producción de miel.

Video: ¿Qué Hacer si Me Pica una Abeja Africana?

Pero estas abejas también son célebres por una peculiaridad: tienen una actitud defensiva, por lo que son más comunes los ataques. ¿Los ataques crecieron con la llegada de las abejas africanizadas a México? Sí, pero de forma marginal.

Al respecto, un estudio del 2020 dirigido por el mexicano Ernesto Guzmán Novoa, publicado en la Frontiers of Ecology and Evolution señala:

“Como en todos los países donde se ha producido la africanización, el comportamiento defensivo de las abejas melíferas en México aumentó, pero cabe destacar que los incidentes de picaduras a humanos han sido relativamente insignificantes (0.23 muertes por millón de personas)”.

¿Cómo prevenir un ataque de abejas?

Aunque lamentables, los ataques recientes de abejas no deben interpretarse como un riesgo generalizado para la población. Tampoco está justificado temer a estos insectos o, peor aún, perseguirles.

Basta con asomarnos a la estadística para recuperar la calma: cada año en México se registran 48 mil ataques de perros. Es decir, cada día 133 personas son mordidas en nuestro país. Aunque este número es abultado, nadie pensaría que los 43 millones de perros del país son un peligro para toda la población.

Video: ¿Qué hacer Ante un Enjambre de abejas? PC Zacatecas Emite Recomendaciones

En el caso de las abejas, solo los apicultores mexicanos registran un millón 953 mil colmenas. La gran mayoría de ellas están repartidas entre Yucatán, Campeche y Veracruz. La prevalencia de los ataques de abejas es menor a la de perros, pero nadie temería de los segundos.

Para prevenir posibles ataques, las autoridades piden reportar los panales de abejas o avispas a Protección Civil. Muchos de estos panales deben ser recogidos durante la noche o al amanecer, cuando tienen menor actividad. Al respecto, Luis Felipe Santos, director de Protección Civil de del municipio de Zacatecas señaló a N+ las siguientes recomendaciones:

No lanzar piedras ni humo.

No manotearlas.

En caso de ataque, cubrir cabeza y cuerpo.

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