Muere la Magistrada Zacatecana, Oyuki Ramírez, Tras un Ataque de Abejas

La magistrada zacatecana, Oyuki Ramírez Burciaga, falleció este martes, después de permanecer 9 días hospitalizada por un ataque de abejas durante el pasado 3 de mayo, en una unidad deportiva del municipio de Guadalupe.

La funcionaria, de 45 años, fue trasladada de emergencia para recibir atención médica inmediata debido a las complicaciones derivadas de las múltiples picaduras. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el martes 12 de mayo se confirmó su muerte.

¿Quién era Oyuki Ramírez Burciaga?

Oyuki Ramírez Burciaga contaba con una amplia trayectoria ligada al ámbito jurídico y de impartición de justicia en el estado de Zacatecas. Su fallecimiento ha generado diversas muestras de condolencia entre autoridades, colegas y representantes del sector judicial.

“Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de la Magistrada Oyuki Ramírez Burciaga, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”, externó el Ayuntamiento de Guadalupe a través de redes sociales.

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