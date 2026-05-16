Ataque de Abejas Deja Dos Personas y Tres Perros Lesionados en Monterrey, Nuevo León

El ataque de un enjambre de abejas dejó al menos dos personas y tres perritos heridos frente a un mercado rodante ubicado en cruce de las calles 20 de octubre y Constituyentes del 57, en la colonia Madero, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la mañana de este sábado 16 de mayo, generando una intensa movilización de rescatistas.

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Fue a través del 911 donde se recibió este reporte. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, mismos que brindaron atención médica a dos personas que presentaban múltiples picaduras de abejas. En este punto también fueron localizados tres perritos los cuales también fueron alcanzados por estos insectos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas hasta un hospital cercano, mientras que los perritos eran atendidos en el sitio a la espera de veterinarios del Centro de Bienestar Animal. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los afectados, por lo que se espera que sean en las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre el estado de salud de los cinco afectados.

Video: Moviliza Ataque de Abejas en Colonia Madero en Monterrey Nuevo León

Retiran panal de abejas tras ataque en colonia Madero

Bomberos de Nuevo León tuvieron qué utilizar una manguera para rociar agua y poder controlar a las abejas. El panal, que se encontraba sobre un árbol, fue retirado de este punto por los rescatistas debido a que representaba un riesgo para los asistentes de un mercado rodante.

Rescatistas pidieron a los ciudadanos reportar de inmediato este tipo de casos debido a que un ataque de abejas podría ser mortal. En este sitio de la colonia Madero permanecieron las autoridades para supervisar la zona y descartar que se vuelva a repetir un percance como este.

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