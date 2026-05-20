¿Por Qué Es la Mega Marcha Hoy 20 de Mayo 2026? Motivo de Bloqueo de Transportistas en CDMX

Toma tus precauciones: Hoy será un día de caos en varios puntos de la Ciudad de México por la mega marcha y bloqueos de transportistas y campesinos; en N+, te explicamos qué está pasando con los sectores que se van a manifestar este miércoles, 20 de mayo de 2026, y cuál es el motivo de su protesta.

Sigue en vivo las últimas noticias de la mega marcha de transportistas y campesinos de hoy, en el LIVEBLOG de N+.

En N+, te mantenemos informado sobre las marchas y bloqueos que se realizan en CDMX. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

Noticia relacionada: Otra Marcha Hoy 20 de Mayo 2026: Zona Afectada por Manifestación de Maestros

¿Por qué hay mega marcha de transportistas y campesinos hoy en CDMX?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano convocaron a una mega marcha en la Ciudad de México, en la que participarán miles de agremiados de varios estados de la República mexicana, para seguir exigiendo a las autoridades federales atención a los problemas que afectan a diversos sectores del país, entre ellos, los siguientes puntos:

Juicio político contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por el abandono y la falta de cumplimiento en los acuerdos de los tratados comerciales que protegen la agricultura.

Presentarán una demanda formal en la Fiscalía General de la República (FGR) por la falta de defensa y protección al sector primario nacional.

Cambio radical en la política de comercialización de granos, desvinculándose de los precios dictados por la Bolsa de Chicago, ya que los precios deben fijarse con base en el mercado nacional.

Pecios justos y rentables.

Que los granos se saquen del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Que los precios de las cosechas garanticen la rentabilidad de la agricultura.

Seguridad y vigilancia en carreteras por parte de la Guardia Nacional en tramos con alto índice de siniestros.

Paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Justicia para viudas y huérfanos de operadores y transportistas.

Garantías líquidas para el pequeño transportista.

Atención a casos de personas desaparecidas.

Abasto de medicamentos en hospitales y clínicas.

Pagos justos para trabajadores del sector educativo.

Pensiones justas para los adultos mayores.

Alto a la impunidad y la corrupción.

Ruta de la mega marcha de hoy

Los transportistas, campesinos e integrantes de otros sectores van a marcha por la siguiente ruta:

Concentración masiva en el Ángel de la Independencia, a partir de las 09:00 horas.

Senado de la República.

Secretaría de Gobernación (Segob).

Fiscalía General de la República.

Video: Mapa de la Ruta de la Mega Marcha de Transportistas y Agricultores Hoy en CDMX

Mantente bien informado sobre la mega marcha de hoy, en N+.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT