Otra Marcha Hoy 20 de Mayo 2026: Zona Afectada por Manifestación de Maestros

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, se prevé otra marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por manifestación de maestros.

Se trata de integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, quienes realizarán la marcha “¡Por una educación y trabajo dignos!”, en defensa de sus derechos laborales, por un salario digno y para exigir:

Un alto a la simulación de las autoridades del Instituto de Educación Media Superior para la solución de sus demandas.

Toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Policías de CDMX Cierran Paso a Campesinos y Transportistas; Manifestantes Bloquean Reforma.

Zona afectada por manifestación de maestros

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se reunirán:

Hora: 11:00.

Lugar: Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas en Dr. Lavista No. 144, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Destino: Edificio de Gobierno.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar