Policías de CDMX Cierran Paso a Campesinos y Transportistas en Paseo de la Reforma.

Policías de la Ciudad de México cerraron el paso a transportistas y agricultores en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 2 Norte, quienes se dirigían al Zócalo para su manifestación programada este miércoles 20 de mayo.

En estos momentos ya se registra una severa afectación vehicular en la zona. Se sugiere a los automovilistas tomar en cuenta la circulación en esta vialidad y considerar rutas alternas.

La mayoría de los manifestantes proceden del estado de Tlaxacala. Son alrededor de 400 personas que pretendían llegar para protestar frente a Palacio Nacional.

Los agentes capitalinos atravesaron dos patrullas al paso de un tráiler que transporta tres tractores que pretendían descender cerca de la columna del Ángel de la Independencia.

Igual arribaron elementos en motocicletas para apoyar en el bloqueo. Algunos portan cascos y escudos. Además, se atravesó una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Aunque los agricultores y los elementos han dialogado, no se ha permitido mayor avance. En la zona hay varios autobuses y tractocamiones. Los manifestantes portan pancartas.

Se trata del primer indicio en la capital del país de la megamovilización convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

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ASJ