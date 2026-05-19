¿Cuándo Empieza el Verano 2026? Hora y Fecha del Solsticio en México

Estamos casi a la mitad del año y en las próximas semanas, vendrán fechas importantes que debes saber, entre ellas la inauguración del Mundial, el Día del Padre, el cambio de estación y después, las vacaciones; en N+, te decimos cuándo termina la primavera, momento en que ocurre el solsticio de verano 2026.

En mayo, oficialmente dio inicio la temporada de huracanes 2026, que terminará hasta el mes de noviembre. En el quinto mes del año, durante la primavera, las lluvias y el calor se intensifican y las condiciones meteorológicas se extienden en junio y los siguientes meses.

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¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio de verano es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol está en su punto más lejano del ecuador, por lo que el hemisferio norte del planeta Tierra recibe más luz solar, que en el sur.

es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol está en su punto más lejano del ecuador, por lo que el hemisferio norte del planeta Tierra recibe más luz solar, que en el sur. En latín, solsticio significa "Sol quieto", porque parece que el astro está estático en el hemisferio norte del planeta.

Con la llegada del verano también vivimos el día más largo y la noche más corta del año.

Mientras que en el hemisferio norte cambiamos de primavera a verano, en el cono sur reciben el invierno. Y por el contrario, cuando en el norte es invierno, en el sur es verano.

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¿Cuándo llega el verano a México?

La primavera termina en junio, mes en el que ocurre el solsticio de verano, en México.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el verano llegará a México el domingo 21 de junio de 2026 , a las 02:024 horas de la madrugada, momento en que la Luna estará en la fase cuarto creciente, a una distancia geocéntrica 388,447 kilómetros de la Tierra.

, a las de la madrugada, momento en que la Luna estará en la fase cuarto creciente, a una distancia geocéntrica 388,447 kilómetros de la Tierra. El verano dura aproximadamente tres meses y terminará en septiembre de 2026, cuando ocurre el equinoccio de otoño.

En N+, te seguiremos informando sobre la temporada de huracanes 2026 y en su momento, sobre los datos más importantes del equinoccio de otoño. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

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Con información de N+.

RMT