Marchas HOY 20 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 20 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 14 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

La Asociación Nacional Transportista, A.C. y Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano marcharán de:

09:00 Horas.

Ángel de la Independencia.

Posibles puntos de arribo:

Senado de la República.

Secretaría de Gobernación.

Fiscalía General de la República.

Cuauhtémoc

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, marchará de:

11:00 Horas.

Oficinas Centrales de la Secretaría de Administración y Finanzas , en Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

, en Dr. Lavista No. 144, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Con destino al edificio de Gobierno.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán en:

10:00 Horas.

Oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Jesús García No. 140, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Ride of Silence Ciudad de México rodará de:

21:00 Horas.

Ángel de la Independencia.

Con un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 20 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ