"Soy Inocente": ‘El Chapo’ Guzmán Manda Octava Carta desde Prisión al Juez Cogan, ¿Qué Pide?

Joaquín “El Chapo” Guzmán ha enviado una nueva carta dirigida al juez Brian M. Cogan, quien sentenció su caso. Te contamos qué pide en esta misiva el narcotraficante preso en Colorado.

Esta es la octava carta que envía el antiguo líder del Cártel de Sinaloa en menos de un mes.

que envía el antiguo líder del en menos de un mes. Las misivas enviadas por Guzmán Loera han sido desestimadas por falta de fundamento legal.

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El narcotraficante no tiene quien le responda

Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa preso en Estado Unidos, volvió a escribir una carta. Desde hace un mes, el narcotraficante ha comenzado a enviar desde prisión cartas rutinarias que no tienen respuesta. Este 19 de mayo se ha dado a conocer una nueva misiva que, como las anteriores, pide la extradición del criminal.

En la carta, escrita con un inglés confuso, Joaquín Guzmán Loera pide que se anule la sentencia en su contra, emitida en 2019. En el texto escaneado se lee:

“Mi nombre es Joaquín Guzmán, objeto el veredicto de la corte por mi errónea condena”.

Además, el narcotraficante clama por su inocencia y pide la intervención a su favor de la diplomacia mexicana:

“Soy un ciudadano mexicano inocente”.

En el texto, “El Chapo” reitera que desea la extradición para cumplir su condena en México.

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Las cartas de “El Chapo”, sin fundamento legal

Se trata de la octava carta que el líder criminal envía desde la prisión, dirigiéndose al juez Brian M. Cogan, quien le sentenció a cadena perpetua por narcotráfico.

Cogan se ha vuelto célebre por haber juzgado varios casos importantes sobre el crimen organizado. Además de “El Chapo”, el funcionario ha emitido sentencia en los casos de Ismael “El Mayo” Zambada y de Genaro García Luna.

En sus cartas, “El Chapo” ha asegurado que es inocente, que ha sido acusado erróneamente, e incluso ha pedido la intervención de Marco Rubio, secretario de Estado. No obstante, las autoridades estadounidenses han señalado que las cartas que envía Joaquín “El Chapo” Guzmán no tienen fundamento legal.

En julio del 2019, y tras un juicio de doce semanas, el juez federal de distrito Brian M. Cogan sentenció a Guzmán Loera a una cadena perpetua, así como a 30 años adicionales de prisión.

Se le encontró culpable de dirigir el Cártel de Sinaloa. Dentro de este cargo se incluían 26 violaciones relacionadas con drogas, así como una conspiración para cometer asesinato. El tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagara 12 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos.

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