Nueva Carta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: Vuelve a Pedir a Juez su Extradición a México

Joaquin “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta al juez en Nueva York donde pide, en un inglés confuso, ser extraditado a México. El narcotraficante preso en Colorado expresa en ella el deseo de cumplir su condena en territorio nacional.

Se trata de la séptima carta que el antiguo líder del Cártel de Sinaloa ha enviado en menos de un mes. Sus misivas han desestimadas por falta de mérito legal.

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