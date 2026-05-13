Inicio Internacional Estados unidos Nueva Carta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: Vuelve a Pedir a Juez su Extradición a México

Nueva Carta de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: Vuelve a Pedir a Juez su Extradición a México

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Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán volvió a escribir una carta de su puño y letra donde volvió a pedir ser extraditado a México; es la séptima misiva en menos de un mes

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán envía nueva carta donde pide extradición

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán envía nueva carta donde pide extradición. Foto: AFP | N+

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Joaquin “El Chapo” Guzmán envió una nueva carta al juez en Nueva York donde pide, en un inglés confuso, ser extraditado a México. El narcotraficante preso en Colorado expresa en ella el deseo de cumplir su condena en territorio nacional.

Se trata de la séptima carta que el antiguo líder del Cártel de Sinaloa ha enviado en menos de un mes. Sus misivas han desestimadas por falta de mérito legal.

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