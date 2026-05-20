Vanessa Trump, Exesposa de Donald Trump Jr., Reveló Que la Diagnosticaron con Cáncer de Mama

La empresaria y socialité Vanessa Trump compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama. La también exesposa de Donald Trump Jr. reveló públicamente su situación a través de un mensaje en redes sociales, donde habló sobre el impacto emocional del diagnóstico y el proceso que enfrenta actualmente.

Vanessa explicó que recibir la noticia fue algo que nunca imaginó. En su mensaje expresó que este tipo de diagnósticos llegan de manera inesperada y señaló que ya trabaja de cerca con su equipo médico para definir el mejor tratamiento posible.

La exmodelo, de 48 años, también agradeció el apoyo de familiares, amigos y personas cercanas durante este momento. Además, compartió que se mantiene enfocada en su recuperación mientras atraviesa esta nueva etapa de su vida.

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¿Quién es Vanessa Trump, ex nuera de Donald Trump?

Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. durante más de una década y juntos tuvieron cinco hijos. Tras su separación, continuó vinculada a la esfera pública y en meses recientes también ha sido relacionada sentimentalmente con el golfista Tiger Woods.

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