Vanessa Trump, Exesposa de Donald Trump Jr., Reveló Que la Diagnosticaron con Cáncer de Mama
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Vanessa Trump, exesposa de Donald Trump Jr., reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama. La empresaria compartió detalles sobre su estado de salud.
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La empresaria y socialité Vanessa Trump compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama. La también exesposa de Donald Trump Jr. reveló públicamente su situación a través de un mensaje en redes sociales, donde habló sobre el impacto emocional del diagnóstico y el proceso que enfrenta actualmente.
Vanessa explicó que recibir la noticia fue algo que nunca imaginó. En su mensaje expresó que este tipo de diagnósticos llegan de manera inesperada y señaló que ya trabaja de cerca con su equipo médico para definir el mejor tratamiento posible.
La exmodelo, de 48 años, también agradeció el apoyo de familiares, amigos y personas cercanas durante este momento. Además, compartió que se mantiene enfocada en su recuperación mientras atraviesa esta nueva etapa de su vida.
¿Quién es Vanessa Trump, ex nuera de Donald Trump?
Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. durante más de una década y juntos tuvieron cinco hijos. Tras su separación, continuó vinculada a la esfera pública y en meses recientes también ha sido relacionada sentimentalmente con el golfista Tiger Woods.
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