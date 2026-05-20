¿Quién es Omar Chávez Carrasco, Hijo del Exboxeador Julio César Chávez, Detenido en Sinaloa?
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El hijo del legendario Julio César Chávez fue detenido la mañana de este martes 20 de mayo 2026, en Culiacán, Sinaloa
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El Registro Nacional de Detenciones reporta que Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido este miércoles, 20 de mayo 2026, a las 8:53 horas, en Culiacán. Su detención la realizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, y trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.
Noticia relacionada: Detienen a Omar Chávez, Hijo de Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa: ¿De Qué se le Acusa?
¿Quién es Omar Alonso Chávez Carrasco?
- Omar Chávez es hijo de la leyenda del box y campeón mundial en tres divisiones Julio César Chávez.
- Omar también es boxeador.
- Nació en Culiacán, Sinaloa el 28 de febrero de 1990
- Ha peleado en las divisiones superwelter y mediano.
- Lo apodan el “Businessman”
- Inició su carrera a los 16 años
- Es hermano de Julio César Chávez Carrasco o Julio César Chávez Jr, quien también fue detenido en Estados Unidos por irregularidades migratorias, y supuestos vínculos con el crimen organizado. Fue deportado en agosto de 2025.
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