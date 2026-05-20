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¿Quién es Omar Chávez Carrasco, Hijo del Exboxeador Julio César Chávez, Detenido en Sinaloa?

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El hijo del legendario Julio César Chávez fue detenido la mañana de este martes 20 de mayo 2026, en Culiacán, Sinaloa

¿Quién es Omar Chávez Carrasco, Hijo del Exboxeador Julio César Chávez, Detenido en Sinaloa?

El boxeador Julio César Chávez, campeón mundial en tres divisiones (en el centro), posa con sus hijos, Omar Chávez (a la izquierda) y Julio César Chávez Jr., durante una conferencia de prensa en Los Ángeles el miércoles 1 de junio de 2011. Foto: AP

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El Registro Nacional de Detenciones reporta que Omar Alonso Chávez Carrasco fue detenido este miércoles, 20 de mayo 2026, a las 8:53 horas, en Culiacán. Su detención la realizaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, y trasladado al Centro Penitenciario Estatal de Aguaruto.

Noticia relacionada: Detienen a Omar Chávez, Hijo de Julio César Chávez, en Culiacán, Sinaloa: ¿De Qué se le Acusa?

¿Quién es Omar Alonso Chávez Carrasco?

  • Omar Chávez es hijo de la leyenda del box y campeón mundial en tres divisiones Julio César Chávez.
  • Omar también es boxeador.
  • Nació en Culiacán, Sinaloa el 28 de febrero de 1990
  • Ha peleado en las divisiones superwelter y mediano.
  • Lo apodan el “Businessman”
  • Inició su carrera a los 16 años 
  • Es hermano de Julio César Chávez Carrasco o Julio César Chávez Jr, quien también fue detenido en Estados Unidos por irregularidades migratorias, y supuestos vínculos con el crimen organizado. Fue deportado en agosto de 2025.

VIDEO: Detienen Omar Chavez Hijo Julio Cesar Chavez Culiacan Penal Aguaruto

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