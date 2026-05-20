Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías
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Las autoridades activaron la Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo
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La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo la noche de este miércoles 20 de mayo en ocho alcaldías.
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¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?
La Alerta Amarilla por lluvia de entre 15 y 29 milímetros se encuentra activa en la siguiente lista de demarcaciones:
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Se espera que estas condiciones se mantengan hasta las 23:00 horas, lo que podría provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del miércoles 20/05/2026, en las demarcaciones: @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/XViyf0RC6a— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 21, 2026
¿Qué hacer ante la activación de la Alerta Amarilla?
Las autoridades capitalinas emitieron la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:
- Retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de tu hogar.
- Cerrar puertas y ventanas.
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.
- Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.
¿En dónde está lloviendo?
La noche de este miércoles se observan lluvias de intensidad fuerte en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Así como moderadas en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tláhuac, mientras que en el resto de la ciudad se presentan lluvias débiles.
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AMP