Lluvia Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Tormenta con Granizo en Estas Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo la noche de este miércoles 20 de mayo en ocho alcaldías.

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¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla por lluvia de entre 15 y 29 milímetros se encuentra activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Se espera que estas condiciones se mantengan hasta las 23:00 horas, lo que podría provocar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas, árboles y lonas.

¿Qué hacer ante la activación de la Alerta Amarilla?

Las autoridades capitalinas emitieron la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras al interior y exterior de tu hogar.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Si se sale de casa, usar paraguas o impermeable.

¿En dónde está lloviendo?

La noche de este miércoles se observan lluvias de intensidad fuerte en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Así como moderadas en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tláhuac, mientras que en el resto de la ciudad se presentan lluvias débiles.

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