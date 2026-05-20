Se Aproxima la Onda Tropical Número 1; Golpeará a México Con Fuertes Lluvias: Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de la Onda Tropical Número 1, fenómeno que marcará el inicio de la temporada de ondas tropicales en México y provocará lluvias intensas en al menos 25 estados del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, este jueves 21 de mayo la onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste del territorio nacional, generando precipitaciones fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en entidades de esa región.

Para el viernes 22 de mayo, el sistema se extenderá hacia el sur del Golfo de Tehuantepec, lo que reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en estados del sur y sureste de México.

Entre las entidades que podrían verse afectadas destacan Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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¿Qué es una onda tropical?

Según el SMN, una onda tropical es una zona alargada de baja presión que se desplaza de este a oeste en los trópicos. Su paso genera inestabilidad atmosférica, favoreciendo nubosidad, tormentas eléctricas, lluvias intensas y vientos fuertes.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y encharcamientos.

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Clima para el jueves 21 de mayo: ¿Dónde lloverá?

Tormentas muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (oeste y suroeste) y Oaxaca (oeste y suroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte y este), Nuevo León (norte, centro y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y suroeste), Veracruz (centro), Puebla (centro y suroeste), Tlaxcala y Guerrero (este y noreste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Clima para el viernes 22 de mayo: ¿Dónde llovera?

Tormentas muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (noreste), Veracruz (norte) y San Luis Potosí (noreste y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte, este y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Puebla (norte) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sureste), Durango (suroeste), Tlaxcala y Oaxaca (centro, sur y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Tabasco y Quintana Roo.

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