¿CAMe Activa el Doble No Circula Mañana 21 de Mayo por Contingencia? Restricción en CDMX-Edomex

La calidad del aire en el Valle de México no mejora ni con la lluvia reciente, por eso es momento de saber si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana jueves 21 de mayo 2026, para saber qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Entramos en la recta final del mes y por fortuna la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) aún no activan la fase 1 de contingencia en CDMX y el Estado de México. Esto significa que el Doble No Circula lleva varios días sin implementarse, pero esto puede cambiar fácilmente.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve latente la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, por ahora las autoridades ambientales no han decidido activar la Contingencia Ambiental hoy ni para este 21 de mayo en el Valle de México, por ello te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula jueves 21 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este jueves se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del jueves 21 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 21 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental inactiva, el Hoy No Circula jueves 21 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado verde .

. Autos con terminación de placas 1 o 2 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Mientras se mantenga suspendido el Doble Hoy No Circula 21 de mayo 2026, significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este jueves.

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