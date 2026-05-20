Balacera en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Nápoles?

Una balacera ocurrió la mañana de hoy, 20 de mayo de 2026, en Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos qué pasó en calles de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta color negro, dispararon contra el conductor de un auto cuando circulaba por las calles Alabama e Indiana, en la colonia Nápoles.

El conductor alcanzó a llegar a una clínica cercana para recibir atención médica.

Mapa de la zona de la balacera de hoy en la colonia Nápoles

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT