Balacera en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en la Colonia Nápoles?
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Esto es lo que se sabe sobre la balacera de hoy, en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez
En conductor de un auto fue baleado en calles de la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez; los presuntos atacantes escaparon en una moto
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Una balacera ocurrió la mañana de hoy, 20 de mayo de 2026, en Ciudad de México (CDMX); en N+, te informamos qué pasó en calles de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados, a bordo de una motocicleta color negro, dispararon contra el conductor de un auto cuando circulaba por las calles Alabama e Indiana, en la colonia Nápoles.
El conductor alcanzó a llegar a una clínica cercana para recibir atención médica.
Mapa de la zona de la balacera de hoy en la colonia Nápoles
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT