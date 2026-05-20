Balacera Hoy en Calzada México-Tacuba: Ataque Deja Dos Muertos en Colonia Argentina Poniente

Este miércoles, 20 de mayo de 2026, se registró una balacera en la calzada México-Tacuba, colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), con saldo de dos muertos.

Según los primeros reportes de testigos, dos hombres caminaban juntos, cunado uno de ellos se quedó atrás, luego sacó un arma y disparó contra la persona que caminaba adelante, que presuntamente era su pareja.

Posteriormente, siguió disparando a la víctima que estaba en el piso y luego se disparó, los hechos ocurrieron en la esquina de la calzada México-Tacuba.

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Elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar, pero ambas personas ya no tenían signos vitales. Testigos refieren que se escucharon al menos 8 detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron y acordonaron la zona, en espera de los servicios periciales.

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Con información de N+

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