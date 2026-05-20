La remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX continúa en distintas estaciones y autoridades capitalinas realizaron supervisiones para verificar el progreso de las obras que buscan modernizar una de las rutas más utilizadas de toda la red. En N+ te contamos cómo va el avance en las estaciones.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava, realizó un recorrido por diversos puntos de la Línea 2 para revisar las labores de rehabilitación que se ejecutan las 24 horas del día y de manera ininterrumpida.

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De acuerdo con el STC Metro, los trabajos de rehabilitación en las estaciones Línea 2 tienen previsto concluir al término de mayo de 2026, como parte de la estrategia de mejoramiento impulsada rumbo al Mundial.

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¿Qué trabajos se realizan en la Línea 2 del Metro?

Las obras incluyen rehabilitación de pisos, muros, techumbres, plafones, escaleras y sistemas de iluminación en distintas estaciones.

En la terminal Tasqueña, una de las estaciones estratégicas por su conexión con el Tren Ajolote, se supervisó la etapa final de renovación de pisos y cubiertas, además de la instalación de un nuevo diseño de iluminación.

Mientras tanto, en estaciones intermedias continúan los trabajos en:

Andenes centrales.

Escaleras fijas.

Accesos a estaciones.

Techumbres y plafones.

Puentes peatonales sobre calzada San Antonio Abad.

En esta última zona, el Metro informó que la cristalería de las cubiertas ya fue renovada completamente.

Autoridades señalaron que la Línea 2 no había recibido una intervención arquitectónica de gran magnitud desde su inauguración en 1970.

Esta línea conecta el norte y sur de la capital y atraviesa zonas comerciales y del Centro Histórico, por lo que es considerada una de las más importantes de la red.

Actualmente, la Línea 2 registra una afluencia diaria aproximada de un millón de usuarios, considerando las conexiones con las líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12 del Metro CDMX.

El STC destacó que las obras buscan ofrecer mejoras duraderas para las próximas generaciones de usuarios y mantener en mejores condiciones la infraestructura del sistema de transporte.

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