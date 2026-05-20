Temblor de Hoy en México: Magnitud y Epicentro de los Sismos de Este 20 de Mayo de 2026

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre la actividad sísmica registrada en México hoy, 20 de mayo de 2026, en N+ te indicamos qué dijo sobre los temblores de este miércoles.

Precisó que el primer sismo se registró a las 6:35:27 horas, a 20 km al suroeste de Ocozocoautla, Chiapas, fue de magnitud 4, con profundidad de 175.8 km.

Cabe señalar que el pasado martes 19 de mayo de 2026 el SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.

Durante el martes también se registraron otros movimientos telúricos de baja intensidad en diferentes estados del país; Las autoridades mantienen vigilancia permanente debido a los movimientos telúricos constantes en distintas regiones de México.

¿Qué Hacer en Caso de Sismo?

Protección Civil recomienda seguir estas medidas de prevención antes, durante y después de un temblor:

Mantener la calma y evitar correr.

Alejarse de ventanas, postes y objetos que puedan caer.

Identificar rutas de evacuación y zonas de seguridad.

No utilizar elevadores durante el movimiento telúrico.

Tener lista una mochila de emergencia con documentos importantes, agua y lámpara.

Revisar instalaciones eléctricas y de gas tras el sismo.

Consultar únicamente información oficial del SSN y autoridades de Protección Civil.

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