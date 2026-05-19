Hay Paro de Maestros de la CNTE el 25 de Mayo 2026: ¿Escuelas de CDMX Tendrán Clases?

La convocatoria de protestas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 25 de mayo de 2026 ha generado dudas entre madres, padres de familia y estudiantes sobre si habrá suspensión de clases en escuelas de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque el movimiento contempla movilizaciones y suspensión de actividades por parte de algunos sectores magisteriales, hasta ahora la afectación confirmada se concentra principalmente en un estado, en N+ te compartimos los detalles previamente: ¿En Dónde No Habrá Clases por la Marcha de la CNTE del 25 de Mayo 2026?.

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¿En CDMX habrá clases el 25 de mayo de 2026?

La dirigente sindical Jeny Araceli Pérez informó que la Sección 22 de la CNTE iniciará una huelga a partir del 25 de mayo de 2026, lo que provocará suspensión de clases en escuelas de educación básica en Oaxaca, pero en el caso de la Ciudad de México (CDMX) las actividades para preescolar, primaria y secundaria se llevarán a cabo de manera normal.

El anuncio ocurre mientras la Coordinadora mantiene negociaciones con autoridades federales; sin embargo, el magisterio disidente mantiene vigente la convocatoria a paro y movilizaciones.

Además, la CNTE tiene previsto un paro nacional indefinido para el próximo 1 de junio de 2026, fecha en la que se sumarán más estados del país.

Cabe resaltar que en la CDMX no existe, hasta el momento, un anuncio oficial de suspensión generalizada de clases para el 25 de mayo. Sin embargo, algunas escuelas vinculadas a la Sección 9 de la CNTE podrían participar en ciertas actividades previas a la huelga nacional, ya que esta representación sindical tiene presencia en planteles de la capital.



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