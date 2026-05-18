¿En Dónde No Habrá Clases por la Marcha de la CNTE del 25 de Mayo 2026?

Miles de estudiantes de educación básica no tendrán clases por el paro nacional indefinido convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que contempla suspensión de actividades el 25 de mayo de 2026.

Las protestas forman parte de las acciones anunciadas por el magisterio disidente durante las próximas semanas.

Video: CNTE Anuncia Huelga Nacional el 1 de Junio y Rechaza Aumento Salarial del 9% México

Oaxaca iniciará protestas desde el 25 de Mayo

La dirigente Jeny Araceli Pérez informó que la Sección 22 de la CNTE iniciará su propia huelga a partir del 25 de mayo de 2026.

Nota relacionada: Maestros de la CNTE Anuncian Huelga Nacional; Suspenderán Clases en Esta Fecha.

Aunque parte del contingente participará posteriormente en la movilización nacional programada para junio, las protestas en Oaxaca comenzarían días antes, por lo que no habrá clases.

La Coordinadora mantiene mesas de negociación con autoridades federales, aunque hasta el momento continúa con la convocatoria a paro y movilizaciones.

Por su parte, la convocatoria nacional prevé el inicio del paro indefinido el próximo 1 de junio de 2026.

De acuerdo con el anuncio realizado por integrantes de la CNTE, las acciones incluirán:

Suspensión de actividades escolares.

Marchas y protestas.

Concentraciones en diferentes puntos de México.

Las afectaciones podrían impactar principalmente a escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Historias recomendadas:

FBPT