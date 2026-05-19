¿Falta Reciprocidad en Extradiciones con EUA? México Insiste en Información por Caso Rocha Moya

En la conferencia matutina de hoy, 19 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró si hay falta de reciprocidad en las extradiciones solicitadas al gobierno de Estados Unidos y enfatizó que México insiste en información por el caso de Rubén Rocha Moya.

Señaló que México ha realizado cientos de solicitudes de extradición al gobierno estadounidense en los últimos años sin recibir respuesta favorable en ninguno de los casos.

"Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero de 2018 a 13 de mayo de 2026, ¿cuántos se han entregado a México? Ninguno, no han enviado a ninguno, porque la relación es recíproca, hay casos graves para México", dijo.

Video: Sheinbaum Informa Sobre Paradero del Gobernador de Sinaloa con Licencia, Rubén Rocha Moya

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¿Cuántas extradiciones ha solicitado México a EUA?

De acuerdo con datos presentados en Palacio Nacional, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México formuló 269 requerimientos de extradición y detención provisional con fines de extradición.

Sin embargo, el Gobierno federal afirmó que ninguna de estas personas ha sido entregada a las autoridades mexicanas. Según las cifras oficiales:

36 solicitudes fueron rechazadas.

233 continúan pendientes.

183 corresponden a peticiones formales de extradición.

50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Además, en 47 de esas 50 solicitudes provisionales, Estados Unidos pidió a México información complementaria para continuar con el trámite legal.

Sheinbaum también sostuvo que existen casos de alto impacto para México que siguen sin resolverse, entre ellos investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, exgobernadores y el caso de Desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La presidenta cuestionó que, pese a la cooperación bilateral en materia de seguridad y justicia, no se haya concretado ninguna entrega de personas reclamadas por México.

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