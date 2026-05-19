¿Qué se Celebra el 20 de Mayo 2026? Te Decimos Si Hay Clases en Escuelas de México

El próximo miércoles 20 de mayo de 2026 se conmemorarán distintas fechas importantes en México y el mundo, sin embargo, ante los anuncios del calendario escolar, muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá suspensión de clases en escuelas del país, en N+ te contamos qué pasará.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el mes de mayo sí habrá suspensión de clases en planteles de educación básica, pero el día de mañana, aunque hay muchas fechas importantes, no está registrado como un día de descanso obligatorio oficial.

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¿Qué se celebra el 20 de mayo en México?

Una de las conmemoraciones más importantes de esta fecha es el Día Nacional de las Psicólogas y los Psicólogos, celebrado desde 1997, pero no es un feriado oficial, por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria sí tendrán clases normales.

En ese sentido, el calendario escolar vigente no contempla suspensión de labores docentes ni estudiantiles para esa fecha.

La fecha fue establecida por integrantes del gremio para recordar el primer encuentro nacional entre profesionales de la psicología en México. La labor de las y los psicólogos es fundamental para la atención de la salud mental, así como para ayudar a las personas a enfrentar trastornos emocionales, conductuales y situaciones de crisis.

La psicología se encarga del estudio de la mente y el comportamiento humano, por lo que estos especialistas desempeñan un papel importante en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo.

En instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se imparte la carrera de Psicología en distintas sedes académicas.

También, se festeja el Día Mundial de las Abejas, el cual fue instaurado por la Asamblea General de la ONU en 2017.

La intención de esta fecha es generar conciencia sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores en la producción de alimentos, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

La UNAM señala que las abejas son esenciales para la polinización de numerosos cultivos y plantas silvestres, por lo que proteger sus hábitats resulta importante para la seguridad alimentaria y la conservación natural.

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