Nuevo Mensaje de EUA a Cuba: La Isla Responde a Oferta de Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un nuevo mensaje dirigido al pueblo cubano en el que ofreció apoyo económico y planteó una posible nueva relación entre ambos países, mientras el gobierno de Cuba respondió a la oferta.

El pronunciamiento ocurre en medio del endurecimiento de la política de la administración del presidente Donald Trump hacia la isla caribeña y ante versiones sobre posibles cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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En un mensaje difundido por el Departamento de Estado con motivo del Día de la Independencia de Cuba, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos busca apoyar al pueblo cubano frente a la crisis económica y energética que enfrenta el país.

El funcionario estadounidense anunció una propuesta de ayuda por 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, aunque señaló que los recursos deberían ser distribuidos por la Iglesia católica y organizaciones benéficas consideradas confiables por Washington.

Cuba responde a oferta de Marco Rubio

La embajada de Cuba en Estados Unidos respondió a las declaraciones de Rubio mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde acusó al funcionario de mentir sobre la situación de la isla.

La representación diplomática aseguró que las sanciones y restricciones impulsadas por Washington han afectado gravemente la economía cubana y calificó la política estadounidense como una “agresión cruel” contra el pueblo cubano.

El gobierno cubano ha señalado en distintas ocasiones que el embargo y las sanciones financieras dificultan el acceso a combustible, alimentos y productos básicos.

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