México Envía Nuevo Cargamento de Ayuda Humanitaria a Cuba

Cuba recibió este lunes un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado desde México, en medio de la crisis económica y energética que enfrenta la isla luego de las restricciones petroleras impuestas por Estados Unidos.

El envío corresponde al quinto apoyo humanitario enviado por el gobierno mexicano desde febrero de 2026.

A diferencia de los cargamentos anteriores, que fueron trasladados en barcos de la marina mexicana, en esta ocasión el traslado se realizó mediante una embarcación comercial.

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Durante el acto de recepción, Miguel Ignacio Díaz Reynoso informó que el barco transportó alrededor de mil 700 toneladas de ayuda humanitaria enviada por el Gobierno mexicano, organizaciones civiles de México y también de Uruguay.

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Ayuda incluye alimentos y productos de aseo

De acuerdo con el diplomático mexicano, el apoyo contempla alimentos y artículos de higiene personal.

Por su parte, Alberto López señaló que parte de la carga, como leche en polvo y frijoles, será destinada a niños, niñas y adultos mayores.

La presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado días antes el envío de ayuda y aclaró que el cargamento no incluía petróleo.

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