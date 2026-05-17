Cuba Enfrentará Nuevos Apagones; Hasta 65% de la Isla Quedará Sin Luz

Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 65 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La afectación de hoy sería la segunda más elevada de esta semana, después de que el jueves marcó un nuevo récord con el 70 % del territorio cubano simultáneamente en apagones en la hora "pico" (hora punta), el de la tarde-noche.

Apagones en Cuba. Foto: EFE

¿Por qué hay apagones en Cuba?

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EUA (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EUA. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

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