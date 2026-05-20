¿Qué Pasó en Línea 2 del Metro CDMX? Reportan Caída de Plafón en Zona de Vías de Estación Xola

Los usuarios reportaron la caída de un plafón en la zona de vías de la estación Xola de la Línea 2 del Metro CDMX; esto fue lo que ocurrió hoy 20 de mayo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando las personas que utilizan el Sistema de Transporte Colectivo (STC), que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, se percataron del colapso del material y solicitaron apoyo a los elementos de seguridad.

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes de instantes después de la caída del plafón en la Línea 2. En las grabaciones se observan fragmentos de la fachada en la zona de vías. Asimismo, se ve que uno de los trenes se encuentra detenido mientras evalúan el caso.

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