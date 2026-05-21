Lluvia en CDMX Hoy: Activan Alerta Amarilla por Tormenta con Granizo en Toda la Capital

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó la Alerta Amarilla por caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 21 de mayo de 2026.

El alertamiento se da por el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de caída de granizo en las 16 alcaldías de la capital del país y debido al riesgo que supone para la población.

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Entre los peligros asociados a la caída de granizo, la SGIRPC-CDMX destaca resbalones y caída para peatones; posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas; y reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

Para ello se recomienda a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos; evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso; y ubicar a los animales de compañía en una zona de menor riesgo.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla?

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

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