La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió hoy, 21 de mayo de 2026, con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional.

"Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países", escribió la mandataria vía la red social X.

Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países. pic.twitter.com/qmqWGGTGCa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 21, 2026

A la reunión asistieron funcionarios de alto nivel, tanto de México como de Estados Unidos, entre ellos:

Integrantes del Gabinete de Seguridad.

El canciller Roberto Velasco Álvarez.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

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México busca seguir trabajando con EUA con entendimiento

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México busca seguir trabajando con Estados Unidos en el marco del entendimiento.

Adelantó que uno de los temas que abordará con el secretario Markwayne Mullin es el de los migrantes mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La mandataria señaló que, luego de su reunión con Mullin, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos seguirá trabajando con el Gabinete de Seguridad.

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Con información de N+.

RMT