Bloqueos en CDMX por Marcha del IPN Hoy: Ruta y Zona Afectada por Alumnos del ‘Poli’

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional volverán a las calles de la Ciudad de México este jueves; en N+, te decimos cuál es la ruta de la marcha y dónde habrá bloqueos hoy, 21 de mayo de 2026, por la manifestación de los estudiantes del IPN, en CDMX.

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¿Por qué van a marchar hoy los alumnos del IPN?

La comunidad politécnica realizará una marcha hoy bajo el lema: “Porque el miedo no anda en burro”, para exigir que la Secretaría de Educación Pública (SEP) que atienda y responda a sus demandas del pliego petitorio, en el piden los siguientes puntos:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Revisión de presuntas irregularidades administrativas.

Fortalecimiento presupuestal del IPN.

Mayor transparencia en los procesos académicos y administrativos.

Restitución de recursos institucionales.

Reincorporación de plazas docentes vacantes.

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Ruta de la marcha y zonas afectadas por los bloqueos de hoy

A las 10:00 horas, los alumnos del Poli se reunirán en la Escuela Superior de Economía (ESE), donde realizarán una asamblea informativa, para después iniciar con la marcha con dirección a las instalaciones de Canal Once, en el Casco de Santo Tomás.

Zonas afectadas por la marcha del IPN

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los puntos afectados por la marcha del IPN son los siguientes:

10:00 horas: Plaza Roja en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en la Avenida Wilfrido Massieu y Avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

11:00 horas: Escuela Superior de Economía, ubicada en Avenida Plan de Agua Prieta 66, en la colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 horas: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás, en Prolongación Manuel Carpio y Plan de Ayala, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los contingentes del estudiantes del IPN marcharán desde los distintos puntos de reunión hacia Canal Once, en Prolongación Manuel Carpio 475, en la colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no descartó que a la marcha se sumen maestros y trabajadores de las diferentes escuelas del IPN y que haya afectación de vialidades durante la manifestación.

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Con información de N+.

RMT