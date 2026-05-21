Marchas HOY 21 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 21 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 14 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Marchas

Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo

La comunidad politécnica marchará de:

10:00 Horas.

“Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

11:00 Horas.

Escuela Superior de Economía, en Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

12:00 Horas.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas , Unidad Santo Tomás , en Prolongación Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

, , en Prolongación Manuel Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. Con destino a Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Concentraciones

Miguel Hidalgo

El colectivo “Salvemos Mahahual”, se concentrará en:

09:00 Horas.

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en Av. Ejército Nacional Mexicano No. 223, Col. Anáhuac 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Coyoacán

La Comunidad Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana se reunirá en:

14:00 Horas.

Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, en Calzada del Hueso No.1100, Col. Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

Galactibikers rodarán de:

19:45 Horas.

Deportivo Miguel Alemá n, en Lindavista s/n, Col. Lindavista.

n, en Lindavista s/n, Col. Lindavista. Jardín de Euzkaro , Col. Industrial.

, Col. Industrial. Con destino al Pueblo de San Jerónimo Lídice, en Cerrada de San Jerónimo, Col. San Jerónimo Aculco, alcaldía Magdalena Contreras.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 21 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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