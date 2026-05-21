México y UE Unen Esfuerzos Contra Crimen Organizado: Van por Lavado de Dinero con Criptomonedas

Líderes de la Unión Europea (UE) están de visita en México, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y firmar el Acuerdo Global Modernizado, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea. Este jueves, el canciller Roberto Velasco Álvarez y Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dieron detalles sobre el acuerdo, que contempla cooperación en materia de seguridad contra el crimen organizado.

En contexto: El miércoles, 20 de mayo de 2026, llegaron a México Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo.

El miércoles, 20 de mayo de 2026, llegaron a México Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo. Ursula von der Leyen y António Costa se reunirán con la presidenta Sheinbaum Pardo este viernes, 21 de mayo de 2026, en Palacio Nacional, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de 10 años entre la Unión Europea (UE) y México.

México busca profundizar la relación comercial con la Unión Europea, diversificar las exportaciones y reforzar lazos políticos.

La modernización del acuerdo comercial con Europa representa una oportunidad para que empresas y agricultores, incluidas pequeñas y medianas empresas, entren de forma preferencial en los 27 países de la Unión Europea.

La Unión Europea es el tercer socio comercial más grande de México.

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México y Unión Europea, contra el crimen organizado

En conferencia de prensa hoy, 21 de mayo de de 2026, Roberto Velasco Álvarez y Kaja Kallas expusieron que México y la Unión Europea buscan cooperación en materia de seguridad contra el crimen organizado.

Velasco Álvarez dijo que “hemos conversado el día de hoy sobre cómo hay organizaciones criminales que están realizando actividades a nivel global como es el caso del lavado de dinero, por supuesto también lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas”.

“Tenemos la intención de mantener un diálogo y buscar posibilidades de cooperación para hacer frente a este tipo de amenazas y de actividades”, apuntó el secretario de Relaciones Exteriores, quien adelantó que hoy, Kaja Kallas se reunirá con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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México, aliado estratégico de la Unión Europea

En tanto, Kaja Kallas habló sobre los puntos clave del Acuerdo Global Modernizado, con el que la tecnología y el financiamiento permitirán “apoyar la modernización de México” y subrayó que se trata de “un camino de dos vías en donde tanto México, como la Unión Europea, van a ganar".

“México y Europa no pueden acabar con la incertidumbre global, pero sí -de manera conjunta- podemos reducir su impacto y modelar el futuro de nuestro mundo”, afirmó.

Kallas destacó que México es un aliado estratégico para la Unión Europea y mencionó algunos puntos clave de la modernización del acuerdo comercial, entre ellos:

Eliminar barreras para el comercio y la inversión, incluyendo materias primas, agricultura y servicio.

Nuevas cadenas de suministro.

Aumento en la inversión para ambas regiones.

Protección ambiental.

Migración.

Seguridad.

António Costa vista el Senado de la República

La mañana de este jueves, António Costa acudió al Senado de la República, durante la sesión solemne de la Comisión Permanente en honor del presidente del Consejo Europeo.

Sesión solemne en el Senado por visita de António Costa, presidente del Consejo Europeo. Foto: N+

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RMT