Golpe a ‘Los Mayos’: Semar Inhabilita 3 Narcolaboratorios en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 21 de mayo de 2026, que en operaciones encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) localizaron en inhabilitaron 3 narcolaboratorios en Sinaloa, presuntamente vinculados con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los narcolaboratorios fueron localizados en los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa, durante operativos conjuntos de la Semar y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso, utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, lo que representa una afectación económica estimada en más de 923 millones de pesos para las estructuras delictivas, detalló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado.

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Operativos en Los Haros y Los Cedritos

En el poblado Los Haros, las autoridades localizaron y neutralizaron uno de los laboratorios clandestinos, donde aseguraron aproximadamente 4 toneladas de metanfetamina, 4,500 litros y 200 kilos de diferentes sustancias y precursores químicos, así como material diverso.

En Los Cedritos, fueron localizados dos narcolaboratorios. En el primero encontraron 400 litros de ácido acético, 1.2 toneladas de sosa cáustica y diversas herramientas.

Y en el segundo laboratorio localizado en Los Cedritos, localizaron 200 kilos de metanfetaminas, 450 kilos de producto en secado, 400 litros de producto mezclado, 3,000 litros de precursores líquidos, 1,000 litros de tolueno, 653 kilos de sosa cáustica y 375 kilos de ácido tartárico, así como herramientas y accesorios de trabajo.

El Gabinete de Seguridad apuntó que el todo material asegurado fue inhabilitado para evitar su reutilización y fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien determinará el peso ministerial para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas sintéticas, elementos de @SEMAR_mx y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa.



Se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, precursores químicos y material diverso… pic.twitter.com/2PgpyPqSb9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 21, 2026

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Con información de N+.

RMT