¿Dónde Está el Restaurante de Comida Mexicana que EUA Sancionó y Ligó con el Cártel de Sinaloa?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy, 20 de mayo de 2026, sanciones contra varias personas y empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa; aquí te decimos dónde está el restaurante mexicano Gorditas Chiwas, señalado por las autoridades estadounidenses.

En contexto: En 2025, el cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense.

En 2025, el cártel de Sinaloa fue declarado organización narcoterrorista por orden presidencial de Donald Trump y se ha convertido en uno de los principales objetivos de la justicia estadounidense. El 29 de abril de 2026, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como a otros nueve funcionarios de la entidad, de presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

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¿Quiénes son las personas sancionadas por Estados Unidos?

En un comunicado, el Departamento del Tesoro detalló que los dos principales sancionados son Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de ser el principal responsable del lavado de dinero, proveniente del fentanilo, y a Jesús Chuy González Peñuela, por quien existe una recompensa de 5 millones de dólares desde enero de 2024.

La lista de sancionados, distribuida este miércoles por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluye también a Jesús Alonso Aispuro, supuesto jefe financiero de la red de lavado de dinero, y a Rodrigo Alarcón Palomares, encargado de transacciones relacionadas con el narcotráfico, en Estados Unidos.

También fueron sancionados otros familiares de las personas ya mencionadas, por gestionar la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, y un restaurante llamado Gorditas Chiwas.

¿Dónde está el restaurante Gorditas Chiwas?

El restaurante de comida mexicana Gorditas Chiwas está en la Avenida Mirador, en la colonia El Morador, en Chihuahua, estado colindante con la frontera con Estados Unidos.

Según el Departamento del Tesoro, el restaurante Gorditas Chiwas es controlado por Alfredo Orozco Romero, quien fue identificado como asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés.

El informe de Estados Unidos señaló que Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, familiares de Alfredo Orozco Romero, actúan como sus prestanombres de confianza.

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Con información de N+.

RMT